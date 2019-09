Saint-Vaast : début des travaux d'aménagement du carrefour de la Tondrée ce lundi 9 septembre

A partir de ce lundi 9 septembre, le Service Public de Wallonie (SPW) entame des travaux de sécurisation au carrefour de la Tondrée, situé entre Saint-Vaast et Trivières, sur la Nationale 55.



Véritable point noir de l’entité de La Louvière, ce nœud routier est le théâtre de trop nombreux accidents. Suite au crash mortel survenu en décembre dernier, de nombreuses voix s’étaient élevées pour réclamer la suppression des feux et la réalisation d’un rond-point. Mais cette option n’est, pour l’instant, pas à l’ordre du jour du SPW qui privilégie, à cet endroit, la sécurisation rapide et la mise en place de radars tronçons.



Ce chantier, qui débute lundi 9 septembre, consistera en la création :

* de portiques de signalisations permettant aux usagers une meilleure visibilité,

*d’aménagements de sécurisation des passages piétons avec la création d’un îlot,

* d’aménagements de sécurisation de pistes cyclables.

Ces aménagements seront suivis d’une phase de test et d’évaluation. Celle-ci devrait permettre au SPW d’estimer si un giratoire est nécessaire à cet endroit.



Pendant les travaux, les mesures de circulation suivantes seront mises en place pour garantir la sécurité publique et d’éviter les accidents :