Saint-Symphorien : les siestes acoustiques, des concerts où il n'est pas interdit de ronfler

Fermer les yeux et se laisser porter par la musique, c'est le principe de la sieste acoustique. Une concert original où le public est allongé sous la couverture, tout en écoutant un artiste qui chante sans micro.

A la Maison Rouge de Saint-Symphorien (Mons), on organise régulièrement ce type de concerts. Ce dimanche, c’est la chanteuse Karin Clercq qui berçait les spectateurs dans une ambiance tamisée. Un exercice parfois un peu perturbant : "Le fait de ne pas avoir d’applaudissements, on se sent d’un coup un peu seule, sourit-elle. Mais dès le moment où on l’accepte, on rentre dans un autre type d’énergie. C’est très jouissif d’emmener les gens voyager."

Dès les premières notes, le public ferme les yeux. Et il n’est pas rare de voir des gens s’endormir. "Parfois il y a un petit ronflement qui s’échappe, explique Rémy Bertrand, l’organisateur des siestes à Saint-Symphorien. Là c’est un signe que ça se passe bien et on est satisfait."

Ceux qui ne s’endorment pas se détendent pour profiter du concert. "On ne se prend pas la tête, on est là et on profite du moment présent", glisse un spectateur.

La Maison Rouge de Saint-Symphorien organisera d’autres siestes acoustiques cette année. La prochaine est programmée en mai 2019.