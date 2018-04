Saint-Roch à Thuin: 150 ans de marche pour les chasseurs carabiniers

A Thuin, l’escorte des chasseurs carabiniers de la Marche Saint-Roch fête, cette année, son 150e anniversaire. Une exposition est consacrée à cet anniversaire à la Maison de l'Imprimerie du 14 avril au 26 mai 2018. Et, de plus, la revue Sambre & Heure sort un numéro spécial où deux auteurs, les Thudiniens Denis Dagnelie et Nicolas Mairy, ont consigné le fruit de leurs recherches et découvertes inédites sur la période comprise entre 1866 et 1868 à l’origine du folklore local.

Nicolas Mairy rappelle les origines dramatiques de cette marche : "Thuin est mortellement frappé par le choléra, ce qui provoque auprès de la population une tentative de trouver refuge dans la religion et la population implore Saint-Roch de la protéger contre le choléra. Saint-Roch, depuis ses débuts, est imploré contre les maladies contagieuses d’abord la peste et, au fil des années, vers toutes sortes d’autres maladies contagieuses. Je pense qu’il y a 150 ans, les Thudiniens ne se seraient jamais imaginé que 2.200 personnes participeraient à ce weekend de festivités. Bien sûr c’est d’abord une fête populaire, une fête folklorique mais c’est aussi une procession qui est l’occasion de se rappeler ce culte à Saint-Roch et, pour nombre de Thudiniens, de demander la protection de Saint-Roch pour l’année qui va débuter. C’est la société des chasseurs carabiniers qui fêtera son 150e anniversaire et elle aussi a été créée dans le cadre d’une catastrophe puisque c’est une famille de quatre enfants qui a été décimée dans un incendie du chantier naval de Thuin."

Un moment très attendu

Gérard Vanadenhove est le président des sociétés de Marche de la St Roch et, plus que tout autre habitant de Thuin, il trépigne d’impatience à l’idée de fouler à nouveau les pavés de la ville : "Il y a 150 ans a eu lieu une première marche, c’est-à-dire une procession escortée, à Thuin. Le culte à Saint-Roch date du 17e siècle. Il s’est un peu estompé et, à la suite d’une épidémie de choléra, une confrérie Saint-Roch est recréée en 1866 et c’est ce qui a donné cette marche Saint-Roch dès 1868. Le cœur des Thudiniens bat de plus en plus fort à l’approche de la date parce que tout se met en branle, tout se prépare. La ville est en chantier, on la nettoie. On voit que les gens nettoient, tondent leurs pelouses, taillent les haies. Les batteries commencent à répéter et sortent et donc, effectivement, ça annonce quelque chose d’agréable, oui."

La 364e marche Saint-Roch de Thuin aura lieu les 19, 20 et 21 mai 2018.