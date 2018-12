Saint-Nicolas a rendu visite aux enfants défavorisés de Charleroi

Les enfants défavorises de la ville de Charleroi ont reçu la visite de Saint-Nicolas. Ce jeudi matin, après une nuit très animée, il a fait une pause au palais des Beaux-Arts. Dans sa hotte : des cadeaux, mais pas que.



L'oeuvre de la Saint-Nicolas offre des jouets depuis 136 ans aux enfants défavorisés de la ville.



400 enfants de moins de six ans ont défilé devant Saint-Nicolas. Regards inquiets pour les tout-petits et les parents qui prennent une photo.



Heureusement, le grand Saint a ses assistants : des bénévoles qui organisent et distribuent les cadeaux. Il s’agit de jeux, bien sûr, mais aussi des vêtements, bonnets et écharpes. Et ce n'est pas un hasard, précise le président de l'oeuvre Jean-Marie Oslet : "Chaque année, malheureusement, on doit constater que, quelquefois, les enfants sont plus heureux de recevoir des vêtements que des jouets. C’est vraiment significatif. C’est une Saint-Nicolas pour enfants défavorisés. Aujourd’hui, le temps est clément mais quand il fait bien froid comme l’année passée, nous avons offert des gants et des écharpes et les enfants étaient heureux."



L'oeuvre de Saint-Nicolas à Charleroi est une longue tradition. Plus d’un siècle de cadeaux le 6 décembre et des enfants heureux avec plus de 1000 jouets distribués.