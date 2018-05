Saint-Ghislain : la zone de police boraine teste un véhicule futuriste

Sur le champ de foire de Saint-Ghislain, il attire tous les regards. Le véhicule testé par la zone de police boraine ne laisse pas indifférent. Il faut dire que son profil est plutôt atypique. Sorte de voiture de golf dotée d'une cabine qui peut s'élever à 4 mètres de hauteur, il fait un peu penser au film Robocop.

Mais ce véhicule électrique porte pourtant un nom : UMS pour Unité Mobile de Surveillance. C'est une invention française, encore au stade de prototype, qui atteint les 40 km/h en vitesse de pointe. La zone de police boraine est la première à le tester en Belgique. Derrière les manettes, l'inspecteur principal Olivier Glineur y voit des avantages : "Quand on se trouve à 4 mètres de haut, on voit beaucoup de choses que les gens au sol ne savent pas voir, dit-il. Même à cheval, on n'est pas si haut. S'il y a un problème dans la foule, un début de bagarre par exemple, je le vois et je suis en mesure de prévenir les collègues au sol."