Saint-Ghislain : 32.000 tonnes de mozzarella sortiront de la nouvelle usine

C’est un fromage qui fleure bon l’Italie, mais on n’en fabrique pas que dans la Grande Botte. Une unité de production de mozzarella flambant neuve vient d’être inaugurée chez Solarec, à Baudour. Derrière ce très gros investissement, et ses 50 emplois à la clé, se cache aussi une volonté de diversifier les revenus des agriculteurs, sur un marché moins volatile que celui du lait.

Cédric Dieudonné nous emmène observer la salle la plus importante de l’usine. "C’est ici que se trouve le coagulateur. Une ligne de production de 100 mètres". A terme, 35.000 litres de lait doivent y être brassés, toutes les heures, 7 jours sur 7, explique le chef de projet. Le processus se déroule en deux temps : "on va séparer le caillé du lactosérum. Avec le caillé, on produira la mozzarella". Il a fallu des mois de recherche, de tests, pour mettre au point le fromage recherché, avec juste ce qu’il faut de ferments lactiques pour obtenir la bonne consistance. Ici, on pense surtout aux amateurs de pizza, car c’est sur ce type de produit que la mozzarella baudouroise se retrouvera, en bout de course. Elle sera conditionnée en blocs de 2,5 kilos destinés au marché européen, puis à l’Asie.

Le choix de produire à Saint-Ghislain

Cela peut sembler curieux, comme implantation. Le projet est en effet mené par la Laiterie des Ardennes et sa filiale Solarec. "Notre site historique se trouve à Libramont", confirme le directeur général du groupe, Louis Ska, "mais en 2017-2018 nous avons créé un deuxième site de production à Baudour, pour pouvoir concentrer du lait sur place, et éviter que, chaque semaine, 100 camions se retrouvent sur les routes".