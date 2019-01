Sac banane: le grand retour d'un accessoire bien pratique

Rien que son nom donne des boutons à certains. Un sac banane ? Mais c'est complètement ringard ! Que nenni. La petite pochette ventrale et sa longue sangle ont fait un retour en force. On la voit dans les défilés des grands couturiers - depuis quelques saisons déjà - mais aussi dans le prêt-à-porter, dans les magasins de sport, de streetwear et bien entendu dans les boutiques vintages. L'explication du grand retour ? Pour Emmanuelle Adam, créatrice de la marque de maroquinerie belge "Lilu bags", un des raisons est justement la mode vintage. "Il y a un grand retour au niveau de la mode de tout ce qui est années 80 et début 90. Quand on a mon âge, on revoit beaucoup de choses qu'on a portées nous-même. Et puis il y a l'influence des séries comme "Strangers things" qui était de cette époque-là". Dans l'atelier bruxellois de "Lilu Bags" où toutes les créations sont réalisées à la main, les sacs de l'été prochain sont en fabrication, dans des peausseries haut de gamme, des cuirs colorés, bosselés, des peaux de serpent. Le sac banane a perdu sa touche sportive pour une version très mode.

On est loin du sac de Jeff Tuche Sylvie Capront, une commerçante montoise qui a retrouvé avec plaisir les sacs bananes en version fashion - © RTBF Le sac banane comme accessoire fashion, on le retrouve chez de nombreux créateurs. Dans une boutique montoise de maroquinerie, Sylvie Capront nous confirme que le petit sac séduit toutes les générations. Elle nous montre des modèles très couture et des versions pétillantes pour l'été. "On peut le porter à la ceinture mais le plus souvent, on le porte aujourd'hui en bandouillière ou à la main, pourquoi pas... ". Rien à voir avec le sac des Tuche ? "Non !" répond en riant la commerçante "ça c'est fini... On apprécie surtout un sac qui est petit, pratique, et qui permet d'avoir les mains libres". Une mode lancée surtout par une influenceuse suivie par des millions de fans, le mannequin Kendall Jenner se montre partout des sacs bananes, en particulier un petit Chanel noir...

Marre de se faire fouiller les sacs à dos L'incontournable pour les festivals et les sorties - © RTBF Mais ceux qui sont revenus les premiers - et depuis longtemps déjà - ce sont les amateurs de skate-board et de tout le look qui accompagne ce sport. Dans une boutique montoise de streetwear, entre les bonnets et les planches, les sacs bananes sont en bonne place. A la tête de ce magasin, Cécile Boelpap, une commerçante qui connait bien ses jeunes clients : "ça plait aussi bien aux filles qu'aux garçons, ils apprécient le petit prix et le côté pratique. Avec ça, ils se sentent en sécurité". La sécurité, un argument qui nous confirme un client, Kevin: "je cherchais une alternative au sac à dos, interdits ou fouillés dans de nombreux événements, comme le Doudou à Mons ou les festivals". Face à ces arguments, on ne discute plus, ok, on ne dira plus que le vieux sac banane de papy est de mauvais goût... Quand donc reviendra la mode des chaussettes blanches dans les sandalettes ?