Sabine, esthéticienne sociale à St-Ghislain : "Je fais tout pour redonner confiance aux personnes âgées"  

Le métier de socio-esthéticienne ou esthéticienne sociale n’est pas encore très connu même si des formations existent et si le besoin est important pour entourer et redonner confiance aux personnes malades à l’hôpital ou aux personnes âgées dans les maisons de retraite. Au foyer Ste-Elisabeth qui compte 180 résidents à St-Ghislain, on a compris l’importance de ce rôle social et on a engagé Sabine Libert il y a un an : "J’ai suivi une formation spécifique. Sur 10 esthéticiennes qui suivent ces cours, la moitié ne s’engage pas dans cette voie qu’est l’esthétisme social. Elles réalisent qu’on va vivre et aller dans des situations qui ne vont pas être faciles à gérer et elles ne pourront pas le supporter. Mais il y a beaucoup de moment de joie car on apporte énormément aux personnes âgées qui le méritent bien".

Le passage par la manucure pour Yvette - © RTBF

Juste à côté de la balnéo, Jean-Paul qui est en "court séjour" est assis dans le sauna et lui-aussi prend du plaisir à être là : "C’est une détente, je ne suis pas tout seul et il y a beaucoup de bonnes choses", Yvette, 88 ans, attend sa manucure ne dit pas autre chose : "En venant ici, on a de l’animation, on a de quoi parler avec les autres résidents et puis je me fais cajoler et chouchouter." Pour les infirmières aussi, ce centre bien-être apporte un gros plus aux résidents et à l’ambiance qui règne au sein du Foyer. Ce jour-là, Fanny Dewaele et sa collègue aide-soignante accompagnent Claire. Et elle confirme : "les soins infirmiers ne sont pas toujours très gais et pouvoir aussi participer à ces soins de bien-être qui apporte aussi beaucoup sur le plan physique, c’est vraiment une autre approche." La bonne humeur régne dans ce décor japonisant. Marie-françoise,79 ans, arrive et attend son tour : "Vous ne savez pas dire ici qu’on est dans une maison de retraite hien…on se croirait dans un hôtel." Les soins du centre et de Sabine sont compris dans le prix que paient les résidents (une cinquantaine d’euros pour une chambre individuelle). Et le sourire de Sabine en prime.