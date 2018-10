S'offrir un ciné avec son bébé : c'est désormais possible à Charleroi

Aller au cinéma avec son bébé, c'est maintenant possible à Charleroi. Une fois par mois, une séance matinale spécialement adaptée aux moins d'un an sera proposée aux jeunes parents.

Le petit Basil a sept mois et, sagement couché dans son landau, il a déjà profité de sa première séance de ciné en laissant sa maman, Hélène, profiter du film : "C’est pas toujours évident d’être une jeune maman donc ça fait du bien aussi de sortir de la maison et de faire d’autres activités."

Ce concept n'est pas nouveau en Belgique. Mais c'est la première fois qu'un cinéma carolo propose une séance spécialement adaptée aux bébés. Aurélie Clarembaux, chargée de communication au cinéma Quai 10 : "Le but de ces séances c’est que les jeunes parents, maman, papa ou couple, puissent réaliser une activité qui leur fait plaisir avec bébé. Donc on sait que c’est un peu difficile, à la naissance de bébé, de réaliser des activités sociales et donc on propose à ces personnes de venir assister à une séance de cinéma avec tout l’équipement nécessaire : le son de la séance est adapté, la lumière est tamisée dans la salle comme ça si la maman souhaite allaiter, s’occuper vraiment de son bébé, c’est possible. On met aussi à disposition une table à langer donc tout est prévu pour que le moment se passe bien."

La prochaine séance aura lieu le mercredi 31 octobre 2018 à 10h00 avec le film "Le grand bain" du réalisateur français Gilles Lellouche.