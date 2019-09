Rush attendu dans les écoles pédagogiques, mais toujours 3 ans d'étude. - © Tous droits réservés

Les pénuries à répétition d’enseignants dont on entend parler à chaque rentrée scolaire sont manifestement devenues un argument pour certains. Une motivation qui se confirme deux ans plus tard, lorsqu’il faut entamer sa dernière année d'étude. Marie, par exemple, est déléguée de sa classe de troisième et n'attend plus que d'avoir son diplôme pour commencer sa vie professionnelle dans l'enseignement : " J’ai déjà des propositions à certains stages donc oui, je suis sûre de trouver " se réjouit-elle.

Résultat : les étudiants en pédagogie sont toujours plus nombreux, dans la section de Gosselies de la HELHa mais aussi ailleurs : " on constate en effet une croissance systématique année après année. Ici, sur le département de Gosselies on est passés de 350 étudiants il y a dix ans à 550 cette année-ci et dans la HELha de manière générale on constate une augmentation de plus ou moins 15% " nous explique Benjamin Colinet, le directeur du département pédagogique de la HELha. Cette augmentation continue représente une chance pour l’enseignement mais aussi un défi pour les directions d’établissement. D'autant plus qu’il était prévu de prolonger ce type d’études. Actuellement en trois ans, il était entendu qu’elles devaient passer à quatre ou cinq ans (en fonction du niveau d’enseignement auquel on se destine). Mais le dernier accord de majorité pour la Fédération Wallonie-Bruxelles leur a réservé une surprise : cette réforme tant attendue est reportée d'un an, en 2021, alors que tous s'étaient préparés pour la rentrée 2020. Un nouveau casse-tête pour Benjamin Colinet : " notre objectif était de déposer des grilles en décembre et nous étions dans une validation des grilles par les équipes au mois d’octobre ici maintenant, donc c’est sûr que chez nous pour le moment il faut gérer le fait d’arrêter la machine en pleine vapeur et ce n’est pas si simple même si c’est pour la postposer d’un an il faut voir comment on va faire. On est un peu dans l’inconnu car on ne sait pas encore exactement comment cette réforme va être reportée ". Du côté de la Haute école provinciale Condorcet, qui a également plusieurs sites dédiés à des sections pédagogiques, cela faisait aussi plusieurs années que l’on se préparait à ce changement et on regrette la manière dont la nouvelle est tombée : " Nous avons simplement été consulter la déclaration de politique commune et nous avons lu les six ou sept lignes qui correspondent à cette modification mais nous espérons que c’est un temps qui sera employé au mieux aussi du côté des politiques " s’agace Laurence Coffernils, la cheffe de département du site de Marcinelle.