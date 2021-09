Rupert le marin : étudiant en navigation, il kote sur son bateau à Anvers

Auparavant, Rupert occupait un kot normal. Il a décidé d’emménager sur un bateau à la fois par calcul et par passion. "Pour moi, ce mode de vie, c’est d’abord un pas en avant vers ma future profession. Ça me motive. Sur le plan financier, mon ancien kot coûtait 410 euros par mois. Ici, l’emplacement au port revient à 174 euros par mois. Je fais des économies, même si bien sûr, il y a un investissement. Le bateau, je l’ai payé 21.000 euros."

"Voilà ma cuisine et voilà mon salon. J’ai deux banquettes, donc je peux même accueillir des amis. Là, sur la table à cartes, c’est mon bureau. Et derrière, c’est ma chambre". Quinze mètres carrés environ. La cabine d’un bateau, ce n’est pas un kot extra-large, mais c’est suffisant pour Rupert. "Il ne faut pas plus".

Parfois les amis viennent en renfort. Le bateau de Rupert les attire, tel un phare au port. "On se retrouve souvent. Vu qu’on fait les mêmes études et qu’on adore la mer, on est contents de se retrouver sur le bateau. Pour faire la fête, pour discuter, pour étudier."

À ceux qui rechignent à l’idée de passer l’aspirateur dans leur chambre, Rupert rappelle que c’est plus vite fait que l’entretien d’un kot bateau. "L’an dernier, quand je rentrais au kot, je n’avais rien à faire à part étudier ou me reposer. Ici, il y a du nettoyage, des réparations, de la peinture, des améliorations, bref, il y a toujours quelque chose à faire sur un bateau".

Et quand les amis sont partis, il n’y a pas de communs, ni de colocataires, mais Rupert n’est pas tout seul. Il a ses voisins. "Il y a du monde au port de plaisance. Et tout le monde veut s’entraider. C’est différent d’un appartement classique. Dans un immeuble, on ne voit pas toujours ses voisins. Ici, on a envie d’aller les connaître, car on partage tous la même passion".

Et après les études ? Le kot voyagera…

Si tout va bien, ses études seront terminées dans deux ans. Le capitaine Rupert partira alors en mission, six mois par an. Et le reste du temps, il se voit bien le vivre en partie sur son bateau, amarré non plus à Anvers, mais quelque part en Espagne, là où il a passé une grande partie de son enfance.