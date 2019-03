La direction du home pour handicapés "Le domaine de Taintignies" à Rumes sera-t-elle écartée ? Les travailleurs l'ont en tout cas réclamé ce jeudi à la ministre de tutelle, Alda Gréoli.

Syndicats et grévistes ont rencontré la ministre de l'action sociale et de la santé. Ils demandent une mise sous tutelle de cette résidence pour personnes handicapées, plus de 25 jours après le début de la grève du personnel. La ministre donnera sa réponse dans les 24 h.