Ruches décimées: "Il y a 20 ans, ce problème n'existait pas"

Il ne fait pas bon être apiculteur en campagne. C'est connu, les champs sont pulvérisés de pesticides, fongicides, herbicides, etc. Mais les abeilles ne supportent pas ces substances. Du coup, chaque année, des apiculteurs perdent des colonies complètes.

Laurence Calimé est apicultrice depuis 2015. Elle a perdu trois de ses six ruches. C'est la première fois que ça lui arrive mais elle sait que le problème est récurrent. "Il y a plusieurs causes mais la principale vient de l'agriculture intensive. Quand on voit les tracteurs pulvériser, on aimerait bien les arrêter. La différence, c'est que les agriculteurs vivent de leurs exploitations pendant que je suis une simple passionnée."

La faiblesse de ces insectes, c'est qu'ils n'ont pas la faculté de percevoir les produits qui sont toxiques pour eux. Quand les abeilles vont chercher de l'eau, elles arrivent sur un champs en pensant voir de la rosée et se servent. "L'ennui, c'est qu'elles ramènent de l'eau mélangée à des produits nocifs dans la ruche. Cette eau sert à nourrir la colonie et la contamination prend de l'ampleur assez vite", explique Laurence.