Ronquières : ouverture du centre de testing équipé pour pratiquer bientôt la vaccination

La Wallonie et les équipes de la Croix-Rouge de Belgique ont ouvert, ce lundi, le premier village de tests covid-19 du Hainaut. Celui-ci est situé à Ronquières, au pied du célèbre plan incliné, et la Vice-Présidente et Ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS), était présente sur place.



Deux lignes de tests ont été ouvertes dès 13h30 au public en mode "drive-in". Un parcours fléché guide les automobilistes qui n’ont pas à quitter leur véhicule pour se faire tester. Ce village est ouvert du lundi au samedi, de 10h00 à 18h00, et possède la capacité de tester près de 500 personnes par jour. L’accès au village s’effectue par la rue Rosemont.



Ce "village de testing" deviendra par ailleurs prochainement un des neuf centres majeurs de vaccination de Wallonie. Il sera, dans un premier temps, ouvert aux professionnels d’aide et de soin de première ligne et, dans un second temps, au grand public.



Avec cinq à dix espaces de vaccination simultanés indépendants des lignes de test, voire plus si nécessaire à certains moments de la campagne, ce village sera disponible pour la vaccination dans quatre bâtiments préfabriqués et aménagés pour l’occasion. La capacité théorique estimée devrait permettre de vacciner de l’ordre de 1.700 personnes par jour, six jours sur sept, selon la disponibilité des vaccins. Le site sera piéton mais un vaste parking situé juste à côté du site permettra une accessibilité aisée pour les personnes.



Chaque ligne (130 m²) et espace de vaccination seront aménagés afin de garantir la distanciation sociale nécessaire entre les personnes. Une attention particulière sera portée à la désinfection du matériel, des mains, des entrées et sorties séparées seront également prévues.



Le centre est actuellement en cours d’aménagement pour la vaccination. Il ouvrira dès le démarrage de la phase de vaccination pour les professionnels d’aide et de soin de la première ligne, soit en principe début février, et pour une durée minimale de six mois.



" L’ouverture de ce village testing de Ronquières vient compléter le maillage de l’offre de testing existante en Wallonie. Il jette également les premiers jalons des futurs centres majeurs de vaccination de Wallonie adaptés pour démarrer une vaccination de grande ampleur, véritable espoir pour éradiquer la pandémie", a souligné Chrisite Morreale.



"Les activités de testing répondent clairement à notre mission de protection de la population", précise Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge de Belgique. "En étroite collaboration avec les autorités régionales bruxelloises et wallonnes, et en appui au système de santé, nous avons déjà testé plus de 42.000 personnes en ce début janvier ! Nous nous tenons maintenant prêts à répondre à la demande et à mettre notre expertise au service de la campagne de vaccination".



Le lieu restera également accessible pour dépister les personnes et sera donc transformé en village "vaccination et testing" dans les semaines qui viennent.