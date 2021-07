Ronquières Festival : ce sera (presque) comme avant, à condition d’avoir le « covid safe ticket »

Cette fois, c’est certain : le Ronquières festival, qui aura lieu le week-end du 14 et 15 août, ne sera accessible que sur présentation du " Covid safe ticket ". Et, donc, pour rentrer et assister aux shows de Roméo Elvis, de Pomme ou de 47ter, il faudra le posséder.



Gino Innocente, organisateur du festival, explique la mise en place du système : " On va créer une bulle de sécurité en contrôlant, de manière systématique, que les festivaliers qui viennent sur notre site disposent soit d’une vaccination complète de plus de deux semaines soit d’un test PCR négatif. Donc, ce contrôle sera fait en amont de l’entrée sur le site et, là, on peut dire que l’on vivra quasiment comme avant, sans masque, sans distanciation et en pouvant profiter du festival vraiment comme on le connaît."



Gino Innocente insiste : tout sera mis en place pour éviter les bains de foule à l’arrivée des festivaliers. " On a surdimensionné la capacité d’accès. Chez nous, la seule chose qui est admise, c’est le covid safe ticket. Il y aura une seule procédure mais, par contre, au niveau de la capacité d’accueil, on a prévu largement assez de lignes pour accueillir notre public. On s’est basé sur les statistiques que l’on connaît depuis des années. Et on a aussi élargi les heures d’accès donc on a largement agrandi la fenêtre horaire pour que les gens puissent venir sur le site. Justement pour s’assurer qu’il y ait une fluidité, pas de foule trop compacte puisque, à ce moment-là, il faudra encore avoir respecté les gestes barrière avant de pouvoir montrer patte blanche."



Les 14 et 15 août, à partir de midi, le Ronquières Festival accueillera, notamment, Maneskin (groupe italien vainqueur de l’Eurovision), Aaron, Roméo Elvis, Pomme, Dionysos, L’Impératrice, The Magician, Charles, L’or du commun, Sharko, David Numwami et bien d’autres. Toutes les infos pratiques et la réservation des tickets (indispensable) se trouvent sur le site web du festival.