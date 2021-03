C’est l’aboutissement d’un grand projet, pour deux classes de la région. Les élèves ont reçu des œufs de poisson en janvier. Ils en ont pris soin, avant de ramener les alevins à la rivière. La truite fario a l’avantage d’être une espèce indigène. Elle est aussi capable de se reproduire (au contraire de sa cousine la truite arc-en-ciel).

Roisin: 120 bébés truites relâchés dans la Grande Honnelle - © Tous droits réservés Un brin de nostalgie se lit sur les visages. "C’est un peu comme nos enfants", nous dit Jarod. "On s’en est occupé pendant 2 mois, tous les jours, et maintenant ils vont repartir". Jarod est en sixième primaire à l’école Sainte-Waudru de Frameries. Sa classe participait au projet "Aqua’School" du contrat Rivière Haine. "Nous avions deux classes, une à Frameries, l’autre à Hyon", poursuit Nicolas Brasero, le coordinateur. "Chacune d’entre-elles a reçu une centaine d’œufs de truite, à conserver dans un aquarium".

Roisin: 120 bébés truites relâchés dans la Grande Honnelle - © Tous droits réservés Des routines se sont mises en place pour vérifier le "bien-être" des futurs poissons. "Une fois par semaine, on mettait une tigette dans l’eau, pour voir si elle était encore propre", raconte une fillette. "La température de l’eau devait rester entre 7 et 10 degrés", précise un autre enfant. Une de leurs copines de classe avait déjà l’expérience d’un poisson à la maison. "Mais cette fois, c’était différent ! On s’est beaucoup plus occupé des truites que d’un poisson rouge", reconnait-elle en riant.

Roisin: 120 bébés truites relâchés dans la Grande Honnelle - © Tous droits réservés C’est donc le grand jour. L’équipe du Contrat Rivière de la Haine a fait le tour des écoles, récupéré les alevins. "Il y en a 10 qui sont restés cachés dans notre aquarium", chuchote un enfant, "ils étaient derrière le filtre, ils n’ont pas voulu venir !". L’institutrice des 6P Fabienne Druart s’en réjouit sous cape, car elle s’y est attachée aussi à ces petits poissons. Ils lui ont fourni un très bon support pédagogique. "Oui, c’est vraiment à conseiller ! Ça a servi de base à des cours de français, de mathématiques, d’éveil…" "Nous avons eu trois animations", explique Jarod. "Une sur les caractéristiques des poissons – pas que la truite, mais d’autres poissons aussi ! une autre sur les rivières, une troisième sur des petites bestioles qu’Hugolin avait pêchées dans la rivière !" Hugolin, c’est le spécialiste de la "remise à l’eau", ce matin. Un à un, les enfants viennent près de lui, et récupèrent quelques alevins pour les rejeter dans la Grande Honnelle.

Roisin: 120 bébés truites relâchés dans la Grande Honnelle - © Tous droits réservés Sur la berge, deux pêcheurs suivent les opérations. Pascal Amand et Marcel Vilain sont membres de la société de pêche "les Jonquilles". Ce projet autour de la truite doit selon eux "être encouragé". D’abord parce qu’il s’agit d’une truite bien particulière. "La truite fario est une espèce indigène, une espèce sauvage. Pas une hybride, comme la truite arc-en-ciel, beaucoup plus connue. Celle-ci est capable de se reproduire. Donc si on peut encourager cela, dans des cours d’eau comme celui-ci, ça peut être intéressant ! Maintenant, il faudra observer comment elle se comporte. On ne peut pas le savoir à l’avance".

Roisin: 120 bébés truites relâchés dans la Grande Honnelle - © Tous droits réservés "Les alevins que nous avons rejetés ont une taille de 4 ou 5 centimètres. C’est petit, mais nous pensons que cela augmente déjà fortement leurs chances de survie", ajoute Nicolas Brasero. "En milieu sauvage, on serait à près de 80% de prédation donc de pertes ! Ici, nous avions déposé 200 œufs dans les aquariums, et nous avons ramené à la rivière 120 alevins !" La présence de truite est également un indicateur de qualité, pour les cours d’eau. "S’il y a de la truite – et d’autres petits habitants- c’est que les eaux de la rivière sont de qualité".

Roisin: 120 bébés truites relâchés dans la Grande Honnelle - © Tous droits réservés "L’idée est vraiment de réintroduire cette espèce indigène dans un milieu qui, aujourd’hui, et après beaucoup d’efforts, redevient propice à son développement", conclut Nicolas Brasero. Les pieds dans l’eau, les écoliers transvasent le dernier "groupe d’alevins", dans les eaux de la Grande Honnelle. "C’était les derniers !" annonce Hugolin. "Et dire qu’ils vont se faire manger après…" soupire une fillette. "Mais non, les pêcheurs les relâchent !", la rassure un copain de classe. Il est temps de reprendre le chemin de l’école. Un dernier regard pour les poissons. "Et surtout, soyez heureux !"

