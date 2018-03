Robotix's, le championnat de Belgique juniors de robotique

Un championnat de Belgique de robotique, pour juniors, pour jeunes entre 8 à 18 ans, se tient ce week-end à Frameries, près de Mons. Le concours Robotix's est organisé par le Pass, le parc d'aventures scientifiques.

24 équipes sont inscrites à ce concours. Les robots doivent remplir cinq missions en un minimum de temps. Ils doivent notamment ramasser des balles et les propulser dans un bac en hauteur.

Parmi les participants, l'athénée royal de Tamines, section électromécanique. "La théorie, on peut calculer tout ce que vous voulez. Mais la pratique, c'est différent. C'est concret. Le robot que nous avons créé, nous pouvons le toucher", explique Valentino, 16 ans. "La théorie, on peut faire des erreurs sans forcément s'en rendre compte. Ce n'est pas le cas quand on passe à la pratique."

"J'ai également dû apprendre à prendre sur moi quand les choses ne vont pas. Ce n'est pas facile pour moi", ajoute Diego, 15 ans.

Dylan, 16 ans, espère aller loin dans le concours. "Nous avons travaillé pendant plusieurs mois pour créer ce robot. Tant de travail pour rien, ça serait dommage."

Comme Valentino, Diego et Dylan, Bruno a appris beaucoup de choses en créant le robot. "Ça me sera utile pour plus tard aussi", glisse l'étudiant de 16 ans. "Je veux devenir tourneur-fraiseur ou dessinateur et j'ai appris par exemple à dessiner des pièces avec précision et j'ai également dessiné des pièces pour l'imprimante 3D."

Damien Baudelet, professeur en électricité, accompagne ses élèves dans cette aventure. "Notre plaisir, c'est de voir nos élèves motivés par ce projet, de les voir se prendre au jeu et apprendre sans s'en rendre compte."

L'athénée royal de Tamines espère remporter le concours Robotix's, ou au moins terminer parmi les trois premiers. Les trois premières places permettant d'accéder au championnat d'Europe juniors de robotique.