RN60 entre Frasnes-lez-Anvaing et Renaix: début des travaux en août 2018

Les travaux de réfection de la RN60 entre Franses-lez-Anvaing et Renaix devraient débuter au mois d'août 2018. Le Ministre wallon Carlo Di Antonio l'a confirmé, ce vendredi matin, lors d'une visite à Frasnes. "Actuellement, la phase I (entre Leuze-en-Hainaut et Frasnes-lez-Anvaing) est en cours de finalisation", précise le Ministre. "Dès qu'ils seront terminés, la phase II (entre Frasnes-lez-Anvaing et Renaix) débutera."

Ce chantier de réfection coûtera un peu plus de 2 millions d'euros. La Route Nationale 60 est en très mauvais état, depuis plusieurs années.