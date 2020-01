Retour du disque vinyle : un passionné du genre ouvre une boutique à Charleroi

Disparus à la fin des années 1980, avec l’arrivée du disque compact, le CD, les 33-tours sont aujourd’hui de retour. Le plus souvent pour un public de collectionneurs et de passionnés. En Belgique, les ventes de disque vinyle, généralement des rééditions d’albums mythiques ou des éditions spéciales de nouveaux albums, génèrent un peu plus de deux millions d’euros de chiffre d’affaires, soit une légère hausse de 3% par rapport à l’année dernière.



Une nouvelle boutique spécialisée vient d’ouvrir, avenue Paul Pastur, à Charleroi : on y trouve des disques en vinyles, des disques anciens souvent devenus introuvables. "Phonophil", c’est l’antre de Philippe Delferrière, un passionné de disque vinyle pour qui 78, 45 et 33 tours n’ont plus de secret. Ils sont classés par style et par genre dans des pochettes rutilantes qui attendent collectionneurs et passionnés. L’homme déborde d’enthousiasme : "Vivre au contact des vinyles, c’est ce qui me fait vivre, c’est ma passion. Et, heureusement, pour le moment, les gens me suivent. Donc je vis de ça. Je vis du retour au vinyle, c’est un objet fantastique quoi."



Une dame, la soixantaine, pousse la porte de la boutique. Elle cherche un standard du jazz : "Besame Mucho". Elle motive sa demande : "Ça me fait plaisir parce que c’est quelque chose qu’on aimait bien mon mari et moi. Et comme je reçois mon fils, je voulais lui repasser pour qu’il entende ce que son père aimait bien et qu’il s’en souvienne. Parce qu’il aime bien la musique aussi mon fils…"



Philippe Delferrière voit dans cette démarche, l’explication même de sa passion pour le disque vinyle : "C’est un objet qui reflète son temps. C’est le reflet de la réalité de son temps. Donc, c’est à la fois historique et à la fois totalement désuet. Mais je pense que c’est ça qui fait la beauté de la chose."



Aujourd’hui c’est la rareté du disque qui fixe sa valeur. Avec, chez "Phonophil", un prix moyen d’une quinzaine d’euros. Avec, sur quelques mètres carrés, une grande partie de l’histoire de la musique du vingtième siècle à vendre.