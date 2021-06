Retour du cinéma en plein air dans les quartiers de Charleroi à partir du 1er juillet

Passer une soirée ensemble, avec les autres habitants d’un même quartier, à regarder un film sur un grand écran en plein air : voilà un souvenir bien ancré dans la mémoire de nombreux jeunes Carolos. Et ainsi participer à la même activité, quelle que soit son origine, sa classe sociale ou ses convictions philosophiques.



Voilà des sensations à retrouver bientôt avec des séances de cinéma en plein air qui sont programmées à Charleroi. Avec cinq séances qui auront lieu dans les différents districts de la ville.



C’est en puisant dans ses souvenirs que l’échevin de la Jeunesse carolo, Karim Chaïbaï (PS) a eu l’envie de remettre sur pied des séances de cinéma gratuites et en plein air, cet été. "Il y a quelques années, je me souviens d’avoir eu cette expérience dans mon quartier, à Marchienne Matadi. C’est un moment au cours duquel les différences sont abolies et laissent la place au vivre ensemble. C’est grâce à des projets de cette nature que les citoyens comprennent qu’ils ont plus de choses en commun que de différences. C’était donc important pour moi de faire revenir le cinéma en plein air dans les quartiers. Et, avec la période difficile de confinement que nous venons de vivre, cela a encore plus de sens, notamment pour les jeunes ", se réjouit Karim Chaïbaï.



L’organisation de ces séances de cinéma sera l’objet d’un partenariat entre la Ville et des partenaires locaux qui ont l’habitude de travailler directement au sein des quartiers. C’est pourquoi les autorités communales ont directement pensé à la Sambrienne comme partenaire privilégié. Son expérience de terrain ainsi que son apport humain et logistique sont présentés comme indispensables au bon déroulement d’une telle activité. Mais la société de logements publics ne sera pas l’unique partenaire de ces séances. Une série de maisons de jeunes, de mouvements de jeunesse, d’AMO, et d’acteurs du secteur se mobiliseront pour offrir tout un panel d’activités de qualité en marge des projections. Ils en profiteront également pour se faire connaître des jeunes sur place et pour montrer à ces derniers qu’ils peuvent bénéficier d’une multitude d’activités et de services tout au long de l’année, partout à Charleroi.



Rendez-vous à partir de 18h00, le 1/07 à Jumet Hamendes (rue Deterville) pour Le Prince oublié ; le 6/07, sur la Plaine Fernand Hoytat (Montignies-sur-Sambre) pour Docteur ; le 8/07, à la Cité Matadi (Marchienne-au-Pont) pour Fourmi, ; et enfin le 19/08, au Parc Lambert (Charleroi Nord) pour Nous trois ou rien ; et le 26/08, à la Cité Parc (Marcinelle) pour Jusqu’ici tout va bien.