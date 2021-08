Retour des talibans : l’inquiétude des associations et des Afghans de Belgique

Sur l’écran de télé de Madeleine, les images d’Afghanistan défilent. Cela fait 20 ans que son association " Solidarité Afghanistan Tournaisis " soutient des projets là-bas, dans le domaine de la santé et de l’éducation notamment à destination des femmes et des filles. Alors forcément, le retour des talibans ne rassure pas.

"J’ai reçu il y a deux jours un mail de notre association sœur, explique-t-elle. Il disait que c’était la panique, que les équipes sur place voulaient s’enfuir parce que c’était le chaos total." Pour la présidente de l’association belge, il y a comme l’impression que tout s’effondre. "Ça fait peur, mais ça nous donne aussi envie de continuer à aider les gens sur place", assure Madeleine.

De quelle façon ? Comment être sûr que l’argent arrive aux bonnes personnes ? Les talibans laisseront-ils faire ? Beaucoup de questions se posent.

"Tout le monde est un peu choqué sur place"

Parmi les membres de l’association tournaisienne, une famille originaire d’Afghanistan établie à Tournai depuis plus de 20 ans. Elle est en contact régulier avec des proches restés au pays. "Tout le monde est un peu choqué sur place, explique Jasser, Afghan exilé. Les talibans sont arrivés du jour au lendemain. Les femmes et les filles essayent de ne pas trop sortir dans la rue. Quand je parle avec les gens de ma famille, ils me disent qu’ils ont l’impression d’être revenus 25 ans en arrière."

C’est surtout la situation des femmes et des jeunes filles sur place qui inquiète. Nada, la fille de Jasser, est née en Afghanistan mais a grandi à Tournai. Elle est très préoccupée. "On ne sait pas trop ce que les Afghanes vont devenir. Mes tantes avaient repris des études, une d’entre elles était même devenue gynécologue. Depuis quelques jours, elle ne peut plus aller au travail. C’est la même chose pour mes cousines qui sont enseignantes. Elles ont peur de ce qui va se passer", témoigne la jeune femme.

Envoyer des messages, téléphoner, apporter un soutien moral : les Afghans de Belgique font ce qu’ils peuvent à distance. Mais c’est surtout un sentiment d’impuissance. "On se sent abandonné par le monde entier. Par le gouvernement afghan aussi qui a pris la fuite", regrette Jasser.

Personne ne sait encore comment les talibans agiront. L’association tournaisienne attend d’y voir plus clair, pour continuer à apporter son aide sur place.