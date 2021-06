Réticences communales et négociations en vue pour le projet du nouveau stade Tivoli à La Louvière

L’idée d’un nouveau stade prévu à La Louvière a déjà été évoquée dans nos colonnes. Le projet parle d’une infrastructure de 9.000 places sur le site du Tivoli. C’est la RAAL, Royale Association Athlétique Louviéroise, qui a introduit le dossier pour un montant de seize millions d’euros. Le tout financé par Salvatore Curaba et 250 autres actionnaires.



Mais il y a un problème et l’avancement du projet coince un peu à cause des conditions émises par la RAAL auprès de la cité des Loups. Le club demande en effet à la Ville de La Louvière de financer le parking souterrain et les abords du futur stade. Le tout à hauteur de quatre millions d’euros. Des conditions que les autorités louviéroises n’acceptent pas. Des négociations vont donc être prochainement organisées entre la RAAL et les autorités communales comme nous l’a confirmé Jacques Gobert (PS), le bourgmestre de La Louvière : "L’offre a été déposée et le collège communal se montre très enthousiaste sur ce projet qui correspond aux ambitions que nous voulons pour notre ville. Donc il y a un soutien certain au projet. Mais maintenant, il y a lieu de négocier avec le club parce que le club nous impose, dans son offre, toute une série de contraintes qui n’étaient pas envisagées. Nous espérons aboutir à un accord bien évidemment. Accord que l’on doit impérativement trouver dans les 150 jours à dater du dépôt de l’offre. Donc il nous reste une bonne centaine de jours aujourd’hui pour négocier la révision de ces clauses que nous ne pouvons accepter en l’état aujourd’hui."



Et, comme on dit dans ces cas-là : affaire à suivre donc.