Restos du Cœur de Charleroi : appel aux dons et niches pour chiens

Le chien est très souvent un soutien pour les personnes sans abris. Mais cet animal ne peut pas entrer dans les structures d’accueil carolos. Alors, pour remédier à ce problème, des niches ont été installées ce lundi à Charleroi devant l’abri de jour "Le rebond", l’abri de nuit "Dourlet" et devant les locaux du Resto du Cœur.

Les chiens pourront ainsi attendre leurs maîtres dans de meilleures conditions. Car, jusqu’ici, certains ne venaient pas dans ces structures à cause de cette absence d’accueil pour leurs toutous.

Françoise Daspremont (PS), l’échevine carolo du bien-être animal, explique la motivation de l’opération : "On mène un double objectif : on protège l’animal et, en même temps, on va peut-être inciter son maître à accepter de loger une nuit à Dourlet, par exemple, parce qu’il sait que son chien sera en sécurité et près de lui. Je pense que ça va vraiment aider la personne à accepter d’aller dans les structures que l’on met à sa disposition sur le territoire."

Pour Céline Pianini, la directrice du Resto du Cœur de Charleroi, "c’était une demande. Il y a quelques personnes qui viennent se restaurer au Resto du Cœur et qui sont souvent accompagnées de leur chien. Et donc, pour que la personne se sente bien, il faut la considérer dans son entièreté. Ça fait partie de l’accueil. Pour certaines personnes, le fait de laisser leur chien à l’extérieur était un frein. Nous pensons qu’avec la niche, ça va pousser certaines personnes à venir chercher l’aide dont ils ont besoin."



Par ailleurs, le Resto du Coeur carolo lance un appel aux dons. Car, depuis mars, la fréquentation a augmenté de 80% et, chaque jour, les files s’allongent un peu plus. Pour l’instant, près de 500 repas sont distribués quotidiennement et, du coup, il manque à peu près de tout : conserves et denrées non périssables principalement. Alors, si vous voulez faire des dons, vous pouvez les déposer directement au Resto du Coeur carolo qui est situé sur la Place Delferrière.