Résidents belges avec une plaque étrangère : plus de 300 PV dressés l'an dernier en Wallonie

Péruwelz, à deux pas de la frontière, la brigade de contrôle des taxes du SPW s’installe en bord de chaussée. Les voitures immatriculées en Belgique sont scannées pour intercepter les automobilistes qui auraient "oublié" de payer leur taxe de circulation. Mais les véhicules avec une plaque française n’échappent pas non plus aux contrôleurs.

Dominique et Didier, les agents de la brigade de Saint-Ghislain, les invitent à se ranger en bordure de voirie. Avec une question d’usage : "Avez-vous une résidence en Belgique ? " Dans la camionnette juste derrière, Allan, un autre agent, vérifie la carte d’identité. "On a accès au registre national, détaille-t-il. On vérifie si la personne arrêtée n’habite pas en Belgique. Ici c’est négatif."

Des gens qui habitent en Belgique roulent avec une plaque française parce que ça leur permet de payer moins de taxes

Mais c’est loin d’être le cas à chaque fois. Fin janvier, un contrôle du même type du côté d’Estaimpuis a permis de dresser 8 PV à des résidents belges qui roulent avec une plaque française. "C’est une fraude que l’on connaît bien en zone frontalière, précise Didier Yperman, chef de la brigade SPW de Saint-Ghislain. Des gens qui habitent en Belgique roulent avec une plaque française parce que ça leur permet de payer moins de taxes."