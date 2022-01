Rentrée particulière pour des centaines d’élèves : "On n’a plus eu cours depuis un mois et demi"

C’est la conséquence d’un concours de circonstances fâcheux : plusieurs centaines d’élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles n’ont plus eu cours depuis six semaines.

"Quand on fait le compte de ces congés, les enfants ont été très peu à l’école. Je plains les profs, c’est difficile pour tout le monde. Il est grand temps que l’école reprenne. C’est aussi important au niveau de la discipline et de l’éducation", explique Julie.

Après une période d’interruption presque aussi longue que les grandes vacances, Ezechiel sent que certaines matières sont oubliées. Julie, sa maman, redoute que les lacunes s’accumulent. "J’espère que les profs vont prendre conscience que la matière n’a pas été vue de la même manière pour tout le monde, que certaines classes ont fermé plus tôt que d’autres. J’espère qu’ils n’iront pas trop vite. Et si cela ne va pas, il faudra qu’on reprenne un prof particulier."

Un redémarrage "diesel"

Du côté des enseignants, on se prépare à adapter la pédagogie à la situation. "C’est clair qu’on va avoir du mal à huiler les engrenages", assume David Buffart, directeur de l’école Pascal Hoyaux. "On va devoir mettre les enfants dans un rythme de reprise, un redémarrage 'diesel'. Il ne faut pas que la pression soit sur les enfants. Ils ont déjà été suffisamment malmenés durant ces six semaines."

C’est certain, il y aura du retard à rattraper. "On va devoir combler les lacunes qui se sont installées. Certains enfants ont clairement décroché de l’école. Même si on donnait des travaux, certains n’avaient plus eu l’envie de travailler. Beaucoup de fractures se sont installées même si un contact a été gardé avec les élèves", explique le directeur.

"On va tenter de combler tout cela avec les moyens qui sont les nôtres, à savoir les heures de remédiation et l’aide à l’apprentissage. Mais ce qui est sûr, c’est que nous avons hâte de retrouver nos troupes !", conclut David Buffart.

Reste une incertitude : les examens de fin d’année seront-ils maintenus dans les écoles qui ont dû fermer aussi longuement ? Si oui, sous quelles modalités ? La question n’est pas encore tranchée.