Rentrée des écoles supérieures: stress éphémère aussi à Condorcet Charleroi

Ce lundi, c'est au tour des premières années de bachelier de faire leur rentrée à la Haute école de Condorcet. Cette école est présente dans tout le Hainaut.

Le passage entre le secondaire et l'école supérieure n’est pas toujours facile. Mais, à Condorcet, tout semble être fait pour que les classes se forment dans une ambiance détendue. La première journée est ainsi destinée à l'accueil mais, malgré tout, une certaine angoisse est présente.

Cette année, ils sont près de 9.000 étudiants à faire leur rentrée à la Haute école Condorcet et ils découvrent un nouvel univers. Pour certains d’entre eux : "C’est un peu de stress. Les cours sont différents, nouveaux amis, nouvelles rencontres, nouveaux professeurs et nouveaux bâtiments : on verra bien."

Plusieurs services sont mis à leur disposition et d'anciens élèves sont présents pour les aider et partager leur expérience. C'est le cas de Cassandra Gheys, coordinatrice du conseil des étudiants de la Haute école Condorcet sur l'implantation de Charleroi, qui est plutôt de bon conseil : "Les petits soucis que les étudiants de première année peuvent rencontrer, c’est tout simplement l’adaptation puisqu’ils passent d’une école secondaire où ils étaient forcément moins nombreux à une école supérieure. Donc ça change. Donc, il faut s’intégrer et essayer de se faire violence, comme on dit parfois, mais c’est pour du positif. Ce n’est pas se faire violence pour du mauvais parce qu’on va se sentir mal toute l’année. C’est juste le temps d’une adaptation, de rencontres avec de nouvelles personnes et de s’apercevoir qu’au final c’est rempli d’activités, c’est rempli de services qui sont là pour les étudiants pour les soutenir. Les étudiants certes doivent passer par cette étape mais ils ne seront pas perdants au final."

La Haute école Condorcet en Hainaut c'est une dizaine d'implantations réparties sur Mons, Tournai et Charleroi.