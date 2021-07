Rénovation urbaine à Charleroi : le boulevard Jacques Bertrand sera fermé à partir du 2 août

Les travaux de rénovation de Charleroi DC avancent à grand pas à la ville haute. Et, afin d’en permettre le bon déroulement, deux nouvelles mesures entraîneront des modifications de circulation et seront applicables à partir du 2 août :

- Le Boulevard Jacques Bertrand sera complètement fermé à la circulation jusqu’au croisement avec le boulevard Janson et le rond-point des trois mains sera inaccessible. Plusieurs modifications de circulations seront mises en œuvre dont l’accès à la place du Manège qui sera assuré via la mise à double sens des rues Chavannes et du Beffroi.

- Le carrefour du Boulevard Janson avec les rues Neuve et de la Régence sera lui aussi fermé à hauteur du Square du Monument jusqu’à fin octobre. La rue Neuve sera accessible via la rue du Laboratoire. Quant au tunnel Roullier et à la rue de la Régence, les deux restent fermés.



Pour circuler à la ville haute, il est donc conseillé de se reporter sur les boulevards Zoé Drion, Joseph II, Janson, Audent et de l’Yser. Quitter la ville peut se faire plus aisément en empruntant la nouvelle bretelle accédant au ring et située à la rue de l’Ancre.



En matière de stationnement, outre le boulevard Defontaine, il reste à la ville haute de nombreuses places disponibles en voirie : rue de l’Ancre, rue Turenne et place du Manège. Les parkings P1 et P2 Expo sont assez proches également.