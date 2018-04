Rénovation en vue pour Tournai Expo, inquiétudes dans le quartier

Le projet de rénovation de Tournai Expo, à Kain, était présenté ce mardi soir aux riverains à l’occasion de réunion d’information préalable à la réalisation de l’étude d’incidences sur l’environnement, et au dépôt de la demande de permis unique, en juin prochain.

Les 12.000m² du hall construit en 1988 doivent être rénovés. L’enveloppe et la pyramide seront conservées. Seul l’intérieur sera complètement revu. Le hall doit devenir multifonctionnel et modulable. Il doit pouvoir accueillir des expositions et des salons, mais également des concerts dans un lieu central, plus insonorisé et pouvant accueillir jusqu’à 2.000 personnes, qui sera créé entre les parties existantes du hall. Le bâtiment abritera également des salles de réunion, un bar et un restaurant.

Si le timing est respecté, les travaux commenceraient début 2019, pour une réouverture totale du hall fin 2020.

La Ville de Tournai a obtenu des fonds européens Feder à hauteur de 2,6 millions d’euros pour ce projet dont l’enveloppe budgétaire est fixée à 7 millions d’euros. La Région wallonne intervient quant à elle à hauteur de 3,7 millions d’euros et la Ville de Tournai déboursera 700.000€.

"Bien sûr, il aurait été idéal de tout démolir et de tout reconstruire mais ce n’était pas possible avec une enveloppe de 7 millions d’euros", indique l’échevine des Finances Laetitia Liénard (PS).