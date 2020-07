Remontez la vallée de la Sambre de la frontière à Charleroi

Le Soir propose une balade pleine de charme dans la vallée de la Sambre, de Solre-sur-Sambre à Charleroi.

"Chaque jour, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19."

Ce jeudi, Le Soir vous embarque pour une balade pleine de charme dans la vallée de la Sambre. "On peut remonter la Sambre en bateau jusque Charleroi, mais on ne le fera pas. C'est beaucoup trop long et lent à cause de toutes les écluses. Pour vous donner une idée, entre Erquelinnes et Thuin, cela prend six heures!", sourit Stéphane Vande Velde, journaliste au Soir.

C'est donc en voiture que le journaliste vous emmène. "On commence la balade à Solre-sur-Sambre et son château, à la frontière française. On prend ensuite la direction de Lobbes et Thuin, on longe les ruines de l'Abbaye d'Aulne." Ensuite, direction Charleroi. Cette balade dans la vallée de la Sambre permet aussi de faire des découvertes artistiques. "Elles sont de deux types: l'art plus médiéval du côté de Thuin. Et le street art le long des usines de la Sambre et de Marchienne-au-Pont."

Sur le parcours, vous aurez l'occasion de goûter le vin produit à Thuin. "C'est un vin plutôt sucré de type banyuls."

Plusieurs parties du parcours peuvent se faire en bateau ou à vélo. Le parcours complet et les photos sont à découvrir dans Le Soir de ce jeudi.