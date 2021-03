Remanié, le projet "Nova Mons" ne dépassera pas la corniche de l'église Sainte-Élisabeth

Et dans la nouvelle copie de Nova Mons, "deux des immeubles ont été rabaissés d’un étage", précise l’architecte Vincent Dupont. "On était en 'rez + 8', on se limitera à du 'rez + 7', ce qui nous amène sous le niveau des corniches de Sainte-Elisabeth. L’église continuera de dominer ce quartier. Ensuite, on avait affecté un des immeubles à de l’hôtellerie. Mais on l’a complètement repensé pour en faire du logement étudiant. Par ailleurs, cet immeuble disposait d’une terrasse accessible en toiture pour les résidents. Elle sera finalement attenante à un restaurant et donc accessible au public extérieur."

Des constructions de sept étages maximum. Un hôtel qui passe à la trappe. Davantage de logements pour étudiants. Et un restaurant avec terrasse sur le toit d’un immeuble. Voilà les modifications principales apportées à Nova Mons. Ce projet vise à redynamiser un quartier situé à proximité de la Grand-Place, composé en partie des anciens bâtiments Belgacom. Lundi matin, les promoteurs immobiliers et l’architecte ont présenté une nouvelle mouture de ce projet urbanistique qui devrait coûter soixante millions d’euros. Une enquête publique suivra, du 7 au 22 avril.

Au total, le projet prévoit la construction de six immeubles, 133 appartements, 94 kots pour étudiants, trois cellules HoReCa, un commerce, 6000 mètres carrés de bureaux et 400 places de parking auto/moto souterrain ainsi que 200 emplacements vélo. Le tout sur un peu moins d’un hectare. "La densification urbaine peut faire peur, mais c’est une solution optimale en termes d’utilisation des terrains et de consommation de matériaux et d’énergie", explique Isabelle De Smet, chercheuse et enseignante à la faculté d’architecture de l’UMons.

Des trucs d’architecte pour réduire la sensation de hauteur

Et pour réduire la sensation de hauteur et d’écrasement, des dispositifs existent. Les architectes savent se montrer créatifs avec notamment des immeubles irréguliers, qui augmentent progressivement pour donner du rythme et élargir l’horizon. C’est le cas ici, estime Isabelle De Smet : "Il y a des changements de matériaux qui font qu’on n’a pas l’impression d’être face à un bloc. Les étages supérieurs sont mis en recul et donc on ne les voit pas depuis la rue. Certains rez-de-chaussée sont également plus renfoncés dans le bâtiment, ce qui donne plus de visibilité en bas".

"On a aussi augmenté l’espace public", ajoute Matthieu Pacco. "Aujourd’hui, c’est un parking à ciel ouvert. Demain, l’espace public augmentera d’environ 25%, pour arriver à 850 mètres carrés ouverts à tous et principalement végétalisés".