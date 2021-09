Relance économique à La Louvière : 24 millions d’euros octroyés par la Région wallonne

La Région wallonne vient d’octroyer la somme de 24 millions d’euros à la Ville de La Louvière pour sa relance économique. De cet argent, 3.400.000 euros devront être utilisés pour la réhabilitation de sites à réaménager.



La Ville doit désormais préparer et confectionner un plan d’actions dans des thématiques prioritaires telles que la cohésion sociale, le développement des quartiers, la rénovation énergétique, la mobilité, l’animation et la gestion commerciale du centre-ville, la végétalisation, le tourisme et le patrimoine en ville, le logement et la connectivité.



Ce plan d’actions sera ensuite transmis à la Région wallonne pour analyse.