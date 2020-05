Région de Charleroi : Tibi poursuit la réouverture de ses récyparcs avec celui d'Anderlues

Depuis la réouverture de certains recyparcs le 21 avril dernier, les responsables de Tibi tirent un bilan globalement positif, même si quelques incidents majeurs sont à déplorer comme le comportement agressif de certains usagers face aux mesures à adopter sur les sites. Ces faits, particulièrement graves perpétrés devant témoins et enregistrés par les caméras de surveillance, ont fait l’objet d’un dépôt de plainte à la police.



A partir de ce mardi 5 mai 2020, Tibi rouvrira un recyparc supplémentaire : celui d’Anderlues. Ce qui porte à onze sur quatorze le nombre de parcs à conteneurs accessibles. Les sites restant fermés jusqu’à nouvel ordre sont ceux de Charleroi III (Couillet 2), de Fontaine-l’Evêque et des Bons Villers.



Rappelons donc que les citoyens peuvent apporter les six fractions de déchets les plus importantes : les déchets verts, les encombrants, le bois, les métaux, les inertes et les plafonnages. L’amiante est à ce stade toujours interdit de dépôt dans les recyparcs de Tibi.



Les horaires habituels sont d’application : ouvert du mardi au vendredi de 10h15 à 18h00 et le samedi de 09h15 à 17h30. Fermé le dimanche, le lundi et les jours fériés.



Rappel des mesures d’accès Covid-19 :

- Port d’un masque ou d’une visière obligatoire pour les usagers.

- Limite : 1m³ de déchets maximum par jour.

- Contrôle des déchets présents dans le véhicule avant l’entrée dans le recyparc. Si des déchets sont non-conformes, il sera interdit d’entrer dans le recyparc.

- Entrée autorisée sur présentation et scan de la carte d’identité.

- Respect strict de la distanciation sociale exigé entre les usagers ainsi qu’entre les usagers et les préposés (1,5 m. min. entre chaque personne).

- Attendre le signal du préposé avant de pouvoir entrer dans le recyparc.

- Un seul véhicule à la fois autorisé devant chaque conteneur.

- Deux personnes maximum, âgées de minimum seize ans, autorisées à sortir d’un véhicule.

- Temps de présence dans le recyparc strictement limité au déchargement.

- Apporter vos propres outils pour le déchargement (pelle, brosse, ramassette,…)

- Les préposés ne déchargent pas les véhicules pour les usagers.

- Respect, patience, politesse et courtoisie de rigueur.

►►► À lire aussi : Notre dossier spécial coronavirus