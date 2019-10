Refus de la misère : de plus en plus dur pour la maison de l'énergie à Charleroi

Ce 17 octobre, c’est la journée mondiale du refus de la misère. Une misère qui se traduit souvent par des difficultés à se chauffer. Des aides financières existent pour aider ces ménages en difficultés. C’est le cas à la maison de l’énergie de Charleroi. Une maison qui manque de moyens pour aider tout le monde. Pourtant, le nombre de demandes augmente.

Nous avons rencontré une femme qui vient justement d’introduire une demande. Elle souhaite rester anonyme et nous l’appellerons Tamara. Pour elle, il est impossible de régler la facture de gaz et d’électricité ce mois-ci : "J’ai eu un petit souci. J’ai eu un accident, en fait, avec mon véhicule et j’ai dû faire un choix entre payer ma facture d’électricité ou avoir besoin de mon véhicule. Et j’en ai besoin absolument tous les jours."

Comme Tamara, de plus en plus de personnes ont besoin d’un coup de pouce pour régler leur facture énergétique dont les montants ne cessent d’augmenter. Seulement voilà, le budget du fonds d’aide gaz et électricité, lui, n’augmente pas. Yves Peigneur, responsable de la maison de l’énergie de Charleroi, explique : "En 2015, on aidait 1.500 personnes. En 2019, on va aider autour de 800-850 personnes. Il y a d’autres choix également qui sont faits. Notamment diminuer les montants qui sont pris en charge."

A défaut de pouvoir toujours apporter une aide financière, la maison de l’énergie propose son expertise pour diminuer le montant des factures énergétiques. Nicoletta Sinelli, tutrice énergie, est explicite : "On propose une visite à domicile. La visite d’un tuteur énergie. On essaie de donner des conseils à la personne pour qu’elle puisse baisser les factures et donc pouvoir gérer son budget au mieux."

La plateforme de lutte contre la précarité énergétique demande 30 millions d’euros supplémentaires par an pour le fonds gaz et électricité.