Redémarrage possible des activités à l'aéroport de Charleroi le 4 mai ?

La crise sanitaire actuelle a contraint l’aéroport de Charleroi à mettre temporairement ses activités à l’arrêt. Depuis le 24 mars 2020, l’accès des infrastructures aéroportuaires est fermé aux passagers et aux compagnies aériennes.



Selon un communiqué des responsables de l’aéroport, il semblerait que "Conformément aux recommandations du gouvernement fédéral et selon les informations reçues des compagnies aériennes, la reprise partielle des activités commerciales sur le tarmac de Brussels South Charleroi Airport pourrait s’opérer le lundi 4 mai 2020."



Selon les dernières recommandations du Conseil National de Sécurité du 27 mars 2020 et d’après les plannings annoncés par les compagnies aériennes actives sur le tarmac de BSCA, l’aéroport estime en effet, aujourd’hui, qu’une reprise partielle de ses activités commerciales à dater du dimanche 3 mai 2020 à 23h59 est probable. Cette date devra toutefois être officialisée ultérieurement, en fonction de l’évolution de la situation et en accord avec les différentes parties afin de garantir la sécurité de tout un chacun.



Jusqu’à confirmation d’une date officielle de reprise des activités, seuls les vols sanitaires, d’Etat et de maintenance sont opérés.



►►► À lire aussi : Notre dossier spécial coronavirus