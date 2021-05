Record d'affluence aux Grands Prés à Mons

Il y a du monde, beaucoup de monde même sur la route qui mène au centre commercial des Grands Prés de Mons. Une impression confirmée par les chiffres. Ces derniers jours, les week-ends, il y a 15% de visiteurs en plus qu’en mai 2019 (année où le Covid n’avait pas encore frappé à nos portes). Cela fait plus de 30.000 personnes chaque jour qui se promènent dans les allées du centre commercial montois.

Comment expliquer une telle affluence ?

Il suffit de jeter un coup d’œil au parking des Grands Prés pour vite comprendre le phénomène. Il y a énormément de voitures françaises garées. Un père de famille range ses courses dans le coffre de son auto. Il nous explique : "On se sent comme en prison chez nous. Alors on vient profiter des magasins et des terrasses belges."

En France, le déconfinement des magasins et de l’Horeca n’est prévu que pour le 19 mai. En attendant, les Françaises et les Français viennent se distraire un peu chez nous. Se lécher les babines aussi. Yvonne est assise à la terrasse d’un restaurant du centre commercial montois : "Je mange une bonne carbonnade flamande et je bois une Paix Dieu. C’est juste parfait ! Les gens sont souriants. Ça fait tellement du bien."

Le bonheur des commerçants

Pendant qu’Yvonne termine sa gaufre au sucre, les commerçants des Grands Prés se frottent les mains. Après des mois de fermeture, cette forte affluence est évidemment la bienvenue. Aurore gère un magasin de lingerie. Elle est soulagée car elle avait une énorme crainte au moment de rouvrir : "J’ai eu peur que les gens ne veulent plus venir. Mais ce n’est pas le cas du tout. Les affaires reprennent. C’est un vrai soulagement."

Même son de cloche de la part de Giuseppe, le gérant d’un magasin de sacs à main : "C’est vrai, il y a beaucoup de Français. Ce qui est bien, c’est que ce ne sont pas juste des promeneurs. Ils viennent se faire plaisir. Le seul bémol, parfois, il faut leur rappeler les règles de sécurité. Ce n’est pas évident parce qu’on n’est pas la police. On est des commerçants. On veut que les gens se sentent bien. Mais respecter les règles Covid c’est important aussi".

Un record d’affluence, ça se gère

Au premier étage du centre commercial des Grands-Prés, on retrouve, dans son bureau, le directeur Thomas Cornil. Bien sur, il est content des chiffres d’affluence. Mais il reste vigilant. "Nos gardes rappellent sans cesse les règles. Les gens doivent porter leur masque et éviter de marcher en groupe. On ne mange que dehors, en terrasse. Notre rôle c’est que tout se passe bien. Il n’y a qu’un seul jour, le 8 mai, où j’ai hésité à bloquer les portes momentanément. Ça aurait permis d’avoir moins de personnes dans le centre commercial. Mais le problème, ce sont les files à l’extérieur. Heureusement on n’a pas dû le faire."

Une forte affluence aux accents français qui pourrait s’estomper le week-end prochain. En France, le déconfinement est prévu le 19 mai.