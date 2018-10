Rassemblement de policiers à Charleroi pour défendre leur statut

Une centaine de policiers se sont rassemblés ce matin sur la place du Manège à Charleroi, juste devant l'entrée de l'hôtel de ville. Ils provenaient de la zone de police locale de Charleroi mais aussi de zones voisines, comme celles de Châtelet, des Trieux ou encore de la région bruxelloise. Ils ont tenu à dénoncer un manque de respect grandissant vis-à-vis de leur profession, avec la perte d'acquis sociaux et des conditions de travail pénibles.

"La police de base n'en peut plus de travailler et on veut juste être soutenu par nos bourgmestres respectifs. Et pas seulement la police de base mais aussi la police judiciaire", nous déclare Pascal Rombaux, porte-parole de ce mouvement de grogne spontané des policiers.

Tout est parti, il y a quelques semaines, d'un groupe Facebook secret "Police Unyfing Movement" qui rassemble aujoud'hui plus de 22.000 membres. Plusieurs actions de ce type ont d'ailleurs déjà eu lieu dans d'autres régions du pays, comme à Liège, Mons ou Bruxelles.

Le message que ces policiers veulent faire passer est destiné au gouvernement fédéral et en particulier au ministre de l'Intérieur, Jan Jambon. "Le problème, c'est un manque de respect de l'autorité supérieure. On ne veut pas une augmentation de salaire, ce que l'on veut c'est qu'on respecte notre statut", poursuit Pascal Rombaux.

Les policiers veulent que leurs jours de repos et de congé soient garantis, que les auteurs de faits envers les membres de forces de l'ordre écopent de peines maximales et enfin que la promesse d'engagement de 1.400 nouveaux policiers soit tenue.

A noter que les policiers de la zone de Charleroi n'ont pas eu le soutien de leur chef de corps qui leur a déconseillé de participer à ce mouvement non-syndical.