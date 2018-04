Rapides, discrets et efficaces, les policiers carolos à vélo plus nombreux

La police de Charleroi compte désormais quatorze agents à vélo. Ils circulent en ville et observent les infractions et les incivilités. Et cette nouvelle forme de surveillance urbain porte déjà ses fruits. Discrète et rapidement sur les lieux, la patrouille cycliste est aussi sympathique et plait beaucoup aux Carolos.

Gilles Sébastien, inspecteur cycliste, confirme : "Les commerçants et les riverains sont contents de nous voir. Sur nos vélos, on a une grande accessibilité donc on sait aller et venir à notre guise et, régulièrement, dans un même quartier, faire beaucoup d’aller et venues et montrer qu’on est présents. On a vraiment un retour très positif de la population à ce niveau-là et le contact est différent également. Nous avons eu quelques résultats positifs comme un flagrant délit par exemple. Il s’agit d’un VTT qui est siglé " Police " avec un minimum de matériel et on a l’équipement policier habituel donc le gilet pare-balles avec le ceinturon. Pour moi, c’est vraiment un bon compromis de pouvoir allier son métier de policier à son loisir. Et de pouvoir faire du sport en travaillant."

Précisons que ces quatorze policiers cyclistes font partie du Peloton de Sécurisation de la Zone de Police de Charleroi. Et la patrouille à vélo pourrait fort bien se développer dans les mois qui viennent.