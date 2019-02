Rance : Oxyjeunes récompensée pour son aide aux jeunes en difficultés scolaires

Ce jeudi, huit associations hennuyères, qui mènent des projets éducatifs pour venir en aide à des jeunes en difficultés, vont recevoir une aide de la fondation BNP Paribas Fortis. Parmi ces associations, l'AMO Oxyjeunes de Rance. Depuis un an, cette Association en Milieu Ouvert (AMO) propose des cours de rattrapage individuels à des jeunes étudiants âgés de 12 à 15/16 ans. Oxyjeunes va recevoir 10.000 euros de la fondation pour épauler le projet et mettre en place de nouveaux modules notamment en méthode de travail.



Nolan Sandrap est en première année et, en difficulté, il vient de commencer ces cours de rattrapage : "J’ai pas mal de difficultés en français, en maths et en anglais. Ici on m’’explique différemment et on prend le temps de s’occuper de moi uniquement."



Educateurs, ingénieurs, professeurs à la retraite : comme Alain Bauman, ils sont pour l'instant sept bénévoles à aider ces jeunes en difficulté. "Mon but c’est de leur faire comprendre d’une manière un peu plus relax qu’à l’école pour voir où sont leurs lacunes et essayer de les aider. Ici il peut poser toutes les questions qu’il veut. On va essayer à deux d’améliorer les quelques lacunes qu’il pourrait avoir."



Ces cours, réservés aux jeunes habitants à Sivry-Rance, Froidchapelle, Momignies Chimay et Beaumont ont débuté en janvier 2018. Une trentaine de jeunes les ont suivis jusqu'ici. Pour aller plus loin, il faudrait plus de professeurs bénévoles, ce que confirme Amaury Companie, coordinateur du projet : "Les nouvelles ressources sont les bienvenues. Et puis c’est une manière aussi de pouvoir répondre un maximum à la demande et pouvoir soulager les bénévoles qui sont déjà bien actifs depuis le début du projet."



Les cours de rattrapage se donne dans les locaux d'Oxyjeunes à Rance tous les mercredis et tous les samedis.