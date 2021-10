Rance : des élèves se mobilisent et font grève pour garder la directrice de leur institut

Des élèves en grève pour soutenir leur directrice qui doit quitter l’établissement. C’est assez rare et c’est pourtant ce qui s’est passé ce jeudi après-midi à l’Institut Technique de Rance.



La directrice, arrivée il y a deux ans et demi, est très appréciée pour le travail accompli au sein de l’école. Mais pour devenir titulaire du poste, elle devait passer un examen de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Or, elle s’est classée deuxième de cet examen à quelques points seulement du lauréat. Mais voilà : c’est la règle du jeu et elle doit céder sa place. Au grand désespoir donc des élèves qui se sont mobilisés symboliquement. Pour eux, Madame Goussot a redoré le blason de l’ITCF de Rance qui souffrait, avant son arrivée, d’une mauvaise image pour les jeunes voulant s’orienter vers les métiers techniques. Et ils trouvent ce changement de direction complètement injuste.



Les professeurs, tenus par un devoir de réserve, ne se sont pas exprimés ce jour.



La directrice devrait quitter son poste la semaine prochaine.