Quinze prévenus condamnés pour un vaste trafic de drogue entre Charleroi et Rotterdam

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamnés lundi quinze prévenus à des peines allant de deux ans avec sursis à neuf ans ferme pour leur implication dans un vaste trafic de stupéfiants entre les Pays-Bas et la Belgique. Le juge a également ordonné la confiscation de plus d'un million d'euros.

En mai 2017, la police judiciaire fédérale de Charleroi a mené une série de perquisitions dans la région, conduisant à l'arrestation de quinze suspects impliqués dans un trafic de cocaïne, héroïne et cannabis organisé depuis Rotterdam et destiné à la seule cité carolo.

Selon le parquet, ce réseau était "hors normes".

Deux dirigeants néerlandais, dont le principal prévenu Soufiane E., livraient un pain d'un kilo d'héroïne et l'équivalent d'une balle de tennis de cocaïne tous les trois jours.

Certains livraient la drogue, d'autres la stockaient et les derniers la vendaient. Cinq prévenus s'étaient ainsi répartis la région de Charleroi en secteurs. L'un d'eux engrangeait jusqu'à 2.000 euros par jour.

Des observations et écoutes téléphoniques ont permis d'évaluer le bénéfice réalisé par les prévenus, dont certains avaient installé des plantations de cannabis à Dampremy, Farciennes, Jumet et Godarville. Le ministère public a sollicité la confiscation d'une somme de 1,56 million d'euros par équivalent et requis un total de 73 années de prison.

Le tribunal a estimé les préventions établies, hormis quelques acquittements partiels. Considéré comme l'un des dirigeants, Mustapha L. (Lemallem) a écopé de neuf ans ferme et se voit confisquer 750.000 euros. Ses complices ont été condamnés à des peines de deux ans avec sursis à cinq ans ferme.