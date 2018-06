Quinze ans de prison ferme pour une tentative d'assassinat à Châtelineau

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné, ce mercredi, Erdal A. à quinze ans de prison ferme pour tentative d'assassinat. Le 7 octobre 2017, il avait poignardé le nouvel amant de son ex-compagne. L'arrestation immédiate du prévenu, qui est sous surveillance électronique, a été ordonnée.

Les faits sont survenus dans la nuit du 6 au 7 octobre 2017 à Châtelineau (Châtelet). Sabrina venait alors de quitter le prévenu pour la cinquième fois, une rupture qu'Erdal A. ne voulait pas accepter. Elle avait entamé une nouvelle relation avec Angelo, envers lequel le prévenu entretenait une forte animosité.

Cette nuit-là, Erdal A. s'était rendu devant le domicile de son ancienne amie muni d'un couteau-papillon et avait crevé les pneus du véhicule de son rival. La police était intervenue et avait saisi l'arme en admonestant l'intéressé. Il était alors rentré chez lui pour repartir au petit matin vers Châtelineau, armé d'un couteau à désosser dont la lame mesurait seize centimètres.

"Par téléphone, peu avant les faits, il a déclaré qu'il allait défoncer la porte du domicile de Sabrina et qu'il allait tuer Angelo dans son lit, en vidant son chargeur sur lui", a expliqué le substitut Vervaeren. "Ces menaces confirment bien la préméditation", a-t-il estimé.

Le parquet avait requis une peine de quinze ans de prison, en tenant compte des nombreux antécédents du prévenu. "Chacune des ruptures a été marquée par des coups, des menaces et du harcèlement. Si on ne l'arrête pas, il finira par tuer quelqu'un", a conclu le ministère public.

Me Gras, conseil du prévenu, avait contesté la préméditation et l'intention homicide pour solliciter une disqualification en coups et blessures volontaires. L'avocat a également estimé que l'incapacité psychologique de plus de quatre mois n'était pas établie chez la victime avant de solliciter une peine "raisonnable".