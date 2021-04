Quiévrain : un motard prend tous les risques pour échapper à un contrôle, en vain

Alors qu’elle patrouille dans le centre de Quiévrain dans la nuit de samedi à dimanche, la police des Hauts-Pays a l’attention attirée par le démarrage rapide et subit d’une moto avec un passager.

Comme le conducteur bravait le respect du couvre-feu, la patrouille de police a d’abord invité le motard à se ranger pour procéder à un contrôle. Apparemment pas disposé à obtempérer, le motard a pris la fuite en empruntant un rond-point à contre-sens.

Une course-poursuite de plusieurs kilomètres s’est alors engagée entre Quiévrain et Dour, poursuite au cours de laquelle, en prenant tous les risques, le motard a poussé son engin jusqu’à 210 Km/h.

Vaine tentative puisqu’au rond-point du Roseau Vert, le pilote intrépide et son passager ont valsé à terre en tentant d’éviter un barrage de police : la moto s’est couchée sur le flanc et a effectué une glissade de plusieurs mètres.

Indemnes, les deux hommes ont encore tenté une nouvelle fois de se faire la belle mais la police, toujours sur leurs talons, les a alors interceptés. Vient alors l’heure de l’addition : en plus du non-respect du couvre-feu, les infractions sont multiples puisqu’il y a défaut de permis de conduire, défaut d’assurance ainsi que conduite en état d’ivresse et intoxication alcoolique. Des préventions auxquelles s’ajouteront sans doute celles de refus d’obtempérer et excès de vitesse. Le suspect a été remis aux mains de la justice.