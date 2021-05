Qui veut une assiette à 35.000 euros ? Le temple de la porcelaine de Tournai va fermer ses portes

C’est une institution à Tournai. Le Camaïeu, un magasin d’antiquités, va fermer ses portes en fin d’année. D’ici là, Christine Verfaille, quatrième antiquaire en ligne directe depuis son arrière-grand-mère, liquide son stock et notamment sa porcelaine de Tournai. Une céramique fine et translucide fabriquée dans la Cité des Cinq Clochers de 1750 à 1890. "J’ai plus de mille pièces dans mon magasin. Ça va d’une assiette classique de 50 euros à des pièces rares beaucoup plus chères…"

La jeune retraitée nous emmène près d’une vitrine consacrée au service du Duc d’Orléans. "Le cousin de Louis XVI avait commandé 1600 pièces à la manufacture tournaisienne. Ce sont des pièces magnifiques, polychromes, décorées d’oiseaux. Malheureusement, ce service ne sera jamais payé et le Duc d’Orléans finira guillotiné après la Révolution française". Pour l’assiette et le coquetier du Duc d’Orléans, comptez respectivement 35.000 et 23.000 euros. Impayable. "Mais une assiette classique en porcelaine de Tournai, décorée de motifs bleus, ça se vend 50 euros". Plus raisonnable.