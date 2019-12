Qui va recevoir la carte postale envoyée en 1909 à Jeanne Gallez ?

C’est l’histoire incroyable d’une simple carte postale envoyée en 1909, il y a plus de cent ans, et dont B-Post recherche la destinataire ou l’un de ses descendants.



La carte a été postée à destination d’une adolescente de Binche, Jeanne Gallez, un jour de 1909. Et elle a abouti 110 ans plus tard dans les bacs d’un centre de distribution de B-Post de la région du Centre. Et, comme c’est le cas tous les jours pour tous les autres envois, B-Post a traité le courrier et contacté la commune de Binche. Les postiers ont ainsi retrouvé la trace d’une Jeanne Gallez, née en avril 1893, qui aurait habité à Binche jusqu’au 1er septembre 1925. Elle aurait alors déménagé pour s’installer à Solre-sur-Sambre. B-Post continue toujours sa recherche avec pour objectif de remonter la piste jusqu’à un éventuel descendant afin de lui remettre la carte postale en mains propres.