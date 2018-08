Une grande dame de la musique s'en est allée. Aretha Franklin, la reine de la soul!

Et qui de mieux que la Tournaisienne de naissance, Elia Fragione pour nous en parler? Elle s'est distinguée sur le ring de The Voice.

Depuis, Elia Fragione interprète très régulièrement les chansons d'Aretha Franklin. "Je me demande sincèrement qui n'a pas rêvé un jour d'être dans la peau d'Aretha Franklin? Quand elle arrive sur scène, dès qu'elle ouvre la bouche, tout le monde l'écoute avec cette puissance dans la voix!"

Elia Fragione est petite, toute frêle. Comment fait-elle pour chanter et incarner la reine de la soul? "C'est hyper difficile justement d'incarner Aretha Franklin. C'est pour ça que je n'essaie pas du tout de l'imiter. Ce serait ridicule. Mais ses chansons sont très très belles. C'est tout à fait possible de les adapter."

Le droit des femmes dans la voix

Ce qui plait aussi à Elia Fragione, ce sont les thèmes des chansons d'Aretha Franklin. "Quand on écoute ses textes, ils sont de plus en plus actuels. Le droit des femmes, ça revient fort. Elle s'est toujours battue pour ça. Et il n'y a pas que les textes, sa musique aussi est indémodable."

Aretha Franklin est l'artiste féminine qui a vendu le plus de vinyle dans le monde. Un record à battre pour Elia Fragione? "Ahah alors non pas du tout. Le vinyle n'est plus une industrie qui marche aussi bien qu'avant. Et puis personne ne peut avoir la prétention de vendre autant qu'Aretha Franklin."

C'est orpheline d'Aretha Franklin qu'Elia Fragione va désormais continuer sa carrière d'artiste. Elle nous promet d'ailleurs un tout nouveau projet musical qu'elle tient pour le moment à garder secret.