Quels sont les avantages des bus express ?

Voyager rapidement d’une ville wallonne à une autre en bus, c’est possible depuis un an et la création du réseau TEC Express. Neuf nouvelles lignes sont actives en Wallonie depuis la rentrée de septembre. Mais il faut bien reconnaître que le démarrage est assez lent. Nous avons testé le circuit Mons-Binche au départ de la gare, et jusqu’au terminus, une seule personne est montée à bord du bus. Il arrive même que le véhicule tourne à vide, mais ce n’est pas toujours le cas : "On a environ 10 ou 15 voyageurs par trajet, explique Audrey Le Pape, responsable communication du TEC-Hainaut. Ça dépend des voyages et des horaires. Mais bien sûr les chiffres vont encore évoluer avec la rentrée universitaire et la rentrée scolaire".