Quelques jours avant l'échéance : se préparer au mieux pour les examens de passage

Dans de nombreuses écoles, les cours de rattrapage vont durer quinze jours avant la reprise de l’année académique. Et, pour ceux et celles qui ont encore un examen de passage à livrer, c’est une bonne opportunité pour revoir la matière en compagnie d’un enseignant. A Charleroi, l’opération "Echec à l’échec" propose ses services dans plusieurs écoles comme, par exemple, l’Athénée Ernest Solvay. L’école est encore en mode vacances mais, dans quelques classes, cela s’anime déjà un petit peu. Les cours attirent en effet quelques dizaines d’élèves qui sont accueillis par Cédrique Saintenoy : "Tout le monde est le bienvenu mais c’est essentiellement les élèves qui ont des examens de passage ou des travaux de vacances. C’est 1h15 de cours par jour pendant ces deux semaines. Il y a même des professeurs qui donnent des petits devoirs ou des travaux à effectuer pour le lendemain pour vérifier que l’on a bien compris les notions qui ont été revues. Parmi les matières les plus suivies, il y a les mathématiques, la physique, la biologie, la chimie, etc."



Myriam est venue suivre ses premiers cours avec un petit peu d’anxiété. Le but étant de se préparer à l’examen de passage en mathématiques : "Franchement, c’est vraiment bien : j’ai mieux compris les choses, les définitions et tout ça. Le professeur nous explique mieux les choses et si on ne les comprend pas, il nous réexplique. C’est vraiment bien. Je conseille de venir pour ceux qui ont des difficultés. Et les profs sont super sympas".



Sachez qu’il n’est pas trop tard pour vous inscrire aux sessions "Echec à l’échec" et, pour ce faire, toutes les informations sont disponibles sur le site internet de l’organisation.