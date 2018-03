Quelle condamnation en appel pour la fausse nutritionniste de La Bouverie?

La cour d'appel du Hainaut a examiné ce lundi une affaire de faux médecin dans la région de Frameries. Marjorie Ducarmois avait exercé comme médecin spécialisé en diététique et en nutrition à La Bouverie. Le tout, sans aucun diplôme reconnu, détaille aujourd'hui le journal La Province. La fausse nutritionniste prétendait pouvoir guérir certains cancers et réclamais à ses patients jusqu'à 400 euros (non remboursées) par consultation. Pour cela, elle avait déjà été condamnée fin 2017 à un an de prison ferme, une amende de 12.000 euros et la justice lui avait confisqué 50.000 euros. Depuis, la dame, âgée de 70 ans aujourd'hui a fait appel du jugement et a fui en Espagne, pour éviter la prison en Belgique. C'est donc sans elle que la Cour d'appel a examiné le dossier hier. Elle statuera début mai.