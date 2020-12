Que va devenir la carrière du Danube à Hautrage? Dernier jour ce mercredi pour le savoir

Covid oblige, c'est une nouvelle habitude, les informations à la population pour les gros projets se font par vidéo conférence. Hier, et aujourd'hui encore, les habitants de Saint-Ghislain, de Beloeil et de Bernissart sont invités à écouter sur internet les informations concernant une demande de permis d'exploiter la carrière du Danube à Hautrage. Une carrière d'argile dont une partie va être remblayée. Un énorme projet à propos duquel une enquête publique va démarrer. Mais que veut-on faire précisément dans cette carrière?

Le trou à combler représente un volume d'1,8 million de mètres cubes - © Google Maps

La carrière du Danube est une carrière d'argile, et le but de son propriétaire est de poursuivre l'extraction de cet argile pour les 10 à 20 ans à venir. Mais une autre partie de la carrière va, elle, être remblayée. Cet énorme trou, le propriétaire veut le combler avec des terres et de pierres. Une fois remplie, la surface sera reboisée. Le projet promet de rendre cet espace vert à la population.

Des terres saines et des pierres naturelles

Sur la nature des matières enfouies, le promoteur de projet se veut rassurant, il parle de "terres saines", soumises au contrôle d'un organe de a Région Wallone. Le reste sera constitué de pierres naturelles. Le volume à combler est de 1 million 800 mille mètre cubes. Les riverains ne manqueront pas de s'intéresser au transport de toutes ces matières. L'exploitant promet de privilégier la voie navigable mais évoque 40 camions par jour pour le remblai, et 25 pour l'exploitation de la carrière d'argile. L'enquête publique démarre ce 9 décembre et se poursuit jusqu'au 24 décembre.