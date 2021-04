Que sont devenus nos rendez-vous ? Ils s'affichent dans une expo à Tournai

Rendez-vous au café du coin, rendez-vous au parc, rendez-vous en terre inconnue… À l'heure des contacts limités, que deviennent nos rendez-vous ? Une exposition explore ce thème à Tournai en passant par des affiches. L'ASBL Intersections a sélectionné les créations d'une quarantaine d'artistes et les a placées dans l'hôtel Desclée, un immeuble néoclassique du quartier Saint-Jacques.

"On en a reçu environ 250 propositions de Belgique, de France, des Pays-Bas, d'Italie et même du Japon", se réjouit Robin Legge, organisateur de l'événement. Jeux graphiques avec les lettres R, D et V. Abondances de mains qui se touchent. Visages en kaléidoscope à la sauce zoom. L'expo met des mots et des images sur ce qu'on vit depuis un an. "Le thème du rendez-vous a vraiment inspiré les artistes".

Notre reportage audio sur ce concours d'affiches :